Υπαρχει μια φημη πως ο Edge στην πραγματικοτητα μπορει να σολαρει with the best of them. Οι Scorpions θα κανουν ενα τελευταιο αποχαιρετιστηριο τουρ καποτε πριν το 2035. Τα μπλουζ μπορεις να τα παιξεις μονο αν εισαι φτωχος νεγρος με μονοχορδη κιθαρα διπλα απ'τον μισσισιπι. Οι κωμμες των Beatles ηταν τετοιες ωστε να προσομοιωνουν σκαθαρια. Το πιο λυπημενο κλειδι ειναι η ρε μινορε. Χαρακτηριστικο παραδειγμα το Lick my love pump απο Spinal Tap. Στην ουσια σε κανεναν ακροατη δεν αρεσει ο ηχος του σηκωματος μιας νοτας. Του ακουγεται ως μια κραυγη ζωου σε απογνωση. Απ'την αλλη ο παικτης αισθανεται κατα την διαρκεια του σηκωματος πως οι ιδιες οι Μουσες κατεβηκαν απ'την σπηλια του Ολυμπου να τον φωτισουν. Οι πιανιστες που κουνανε το δαχτυλο τους πανω απο ενα πληκτρο για ""βιμπρατο"". Οι κιθαριστες που κουνανε την κιθαρα τους μπρος και πισω για ""βιμπρατο"". Οι τζαζιστες δεν παιζουν ποτε λαθη. Ολα δικαιολογουνται, αλλα δεν ειναι ολοι τοσο μουσομαθεις να καταλαβουν.

I quickly learned that the study of music harmony is the study of everything - Richard Merrick