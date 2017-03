Καινούργια κόλπα κι εγώ!Warning, ακολουθεί εις βάθος ανάλυση"Heroes riff" setup(και ο,τιδήποτε άλλο για σήμερα, από Tom Waits μέχρι Black Keys)// 4 από τα 7 αυτά πετάλια είναι διαρκώς ON //Από το τέλος:(μόνιμα ΟΝ) Φάση set and forget.(επίσης σχεδόν μόνιμα ΟΝ , Bonamassa style)Ίσως όχι τόσο ευέλικτο ηχητικά όσο τα σύγχρονα tremolα αλλά το καλύτερο (που χρωματίζει/πριμάρει λιγότερο) σαν ήχος από όλα όσα έχω δοκιμάσει μέχρι σήμερα. Όταν είναι σβηστό, το ανάβω ως clean boost για να ανεβάσω ενταση σε κάποια σόλο."Toneprinted" με την καστομιά ενός πληκτρά - δεν θυμάμαι ποιου, αλλά δε νομίζω να αλλάξω ποτέ τον ήχο του toneprint του. Κι αυτό γιατί στα minimum settings- με τα knobs στο 0 βγάζει ένα τόσο ελαφρύ chorus-styled ήχο για ανθρώπους σαν κι εμένα που απεχθάνονται τα chorus , ενώ με έκανε να καταργήσω και τον κομπρέσορα, γιατί έχει τόσο γλυκό compression στο attack (όταν σολάρεις π.χ.) που κάνει κάθε φθηνή μου κιθάρα να ακούγεται καλύτερη χωρίς ουσιαστικά να διακρίνεται καποιο έντονο εφέ στον ήχο. Plus, αν του τσιμπήσεις ελάχιστα το vibrato , βγάζει τρελή βιντατζιά και road movie, ταραντινο, 60s ατμόσφαιρα.: o βασικός μου overdive ήχος. Το σβήνω μόνο όταν παίζω με βασικό ήχο το drive του fuzz (και τότε το ανάβω μόνο για να το χρησιμοποιήσω για να μπουστάρω το fuzz στα σόλα)Για ΄σκληρά ακόρντα ή βρωμοδουλειές lo-fi , παίζει σε low gain settings.Σε high settings, δεν είναι απλά ένα "Pink Floyd fuzz - distortion", αλλά κυριολεκτικά liquid mojo. Στρογγυλό, πλήρες και ζεστό fuzz που δίνει από Black Keys 'Lonely Boy' μέχρι Gilmour 'Comfortly Numb'.Στακαρισμένα τα δυο drive, και με τοσαν sustainer για single notes (Slow setting), βγάζω τον παχύ Carlos Alomar "Heroes" synth guitar ήχο που ήθελα.Του έχω αφαιρέσει το volume knob για να μην αλλάζει θέση όταν το πατάω στραβά.Last but not least,Τρομερό εργαλείο για τεμπέληδες σαν κι εμένα που βαριούνται να κουβαλάνε κανονικό wah wah και μεγάλες (κανονικές ) πεταλιέρες.Έχω αντικαταστήσει το knob του με ένα πολυ΄μεγαλύτερο - δείχνει αστείο, αλλά μπορώ να το ρυθμίζω με το πόδι ενώ παίζω.Σέφτομαι μήπως το αντικαθιστούσα με κάποιο vibe σε προσιτή τιμή, έτσι, για πιο Hendrix ήχους, αλλά είναι τόσο ευέλικτο ηχητικά (έχει τρεις διαβαθμίσεις wah wah), και μου καλύπτει από reggae wah wah φρασάρισμα μέχρι ρέγκε 'skank' ακόρντα, και από φανκές έως κλασικό wah wah/phase (σε αργές ταχύτητες που δεν κάνει ένα ποδοκίνητο wah) , ενώ αν συνδυαστεί με το Shaker Vibrato σε πιο chorus ρύθμιση, μπορεί, μπορεί... να ακουστεί και λίγο σαν vibe.

