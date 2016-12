ολοι

Track list:

01) I Know Where I Belong

02) Mountain Time

03) The River

04) Bridge To Better Days

05) One Of These Days

06) The Ballad Of John Henry

07) Blue And Evil

08) Dust Bowl

09) Driving Towards The Daylight

10) Slow Train

Οπωςξερετε, προχθες ειχε γενεθλια ο Joe Bonamassa. Ειναι 37 πλεον. Για να το γιορτασει λοιπον, εφτιαξε μια σελιδα στο site του στην οποια μπορειτε να κατεβασετε ενα compilation album με 10 τραγουδια του. Απλα γραφετε το email σας και το κατεβαζετε.