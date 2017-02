κι όπως έγραψε σήμερα μια φίλη,



"But February made me shiver with every paper id' delivered..Bad news on the doorstep.."



όλα κατά διαόλου.. και στην Αμερική και εδώ και παντού... Τα χρόνια της κάποιας αθωότητας έχουν προ πολλού φύγει ανεπιστρεπτί... Τραμπ, Πουτιν, Ερντογαν, Τσιπρας... Ας το παραδεχτούμε... Ζουμ στην εποχή που μας αξίζει.. της αβεβαιότητας, του τρόμου και της @αλακιας... Που αλλού να στραφούμε πάρα στο χθες και την μουσική...