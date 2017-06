Να προσθέσω κι εγώ κανα δυο πράγματα:



1. Στην κιθάρα έκανα μόνο ό,τι routing χρειάστηκε και πέρα από καθοδήγηση (από αυτά που ξέρω -όσα είναι αυτά τέλος πάντων- επαγγελματίας maker δεν είμαι) όλα τα άλλα ο τζων.



2. Ο Johnps επομένως έκανε τα εξής: έκοψε κόλλησε το σώμα ετριψε και έβαψε.

Έκοψε το μανίκι, έκοψε τις εγκοπές για τα τάστα , πέρασε τάστα έκανε λέβελλινγκ και crowning neck profile και βάψιμο.

Χτες λοιπόν που πέρασε χορδές έπρεπε να βγάλω φωτογραφία τη φάτσα του όταν άκουσε τις πρώτες νότες σε μια κιθάρα που ΔΕΝ τάσταρε! Τα λόγια του ήταν "Δεν το πιστεύω ότι παίζει και ότι το έφτιαξα εγώ."



3. Η κιθάρα ειναι βαριά για τέλε αλλά όχι βαριά για ηλεκτρική κιθάρα. Ξέρουμε ότι εκεί έξω κυκλοφορούν κιθάρες με πολύ μεγαλύτερο βάρος.Αν ο johnps είναι ανοιχτός προς το θέμα του μαύρου pickguard (SF back me up) τότες με ένα ωραιότατο weight relief θα ζυγίζουμε το πολύ 3400. (Το χω ξανακάνει και δεν μετάνιωσα με το αποτέλεσμα).



4.Ο Γιάννης είναι μετριόφρων. Ο ήχος δεν είναι αξιοπρεπής. Ο ήχος είναι damn good. Ακούς τέλε through and through. Έχει σκάσιμο , έχει στρογγυλή νότα , έχει γκάζι. Εμένα με άρεσε και το μανίκι (κουρσούμι γαρ) έκατσε στο χέρι τέλεια! Στον class 5 η φάση ήταν απλά απερίγραπτη και είναι ακόμα η αρχή, το μανίκι μόλις γνωρίστηκε με το σώμα, πού να κάτσει να παιχτεί και πού να μπει και καμιά σετάρα μαγνήτες πάνω που να σφυράνε! (Οι tone rider της classic vibe δεν είναι διόλου κακοί).



5. Αν αυτή είναι η πρώτη κατασκευή και είναι τόσο "αξιοπρεπής" σκέψου τι θα ακολουθήσει! Πολλά μπράβο!