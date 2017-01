Συγχαρητήρια X-Minor, είναι εξαιρετική επιλογή.



Για εμένα, που μια Strat δεν είναι η βασική μου κιθάρα και ήθελα μια για να εξοικιωθώ με το όργανο και να πειραματιστώ, έχει βγει λίρα εκατό. Οι μόντες που έχω κάνει τόσο καιρό είναι τα roller string trees, με ένα 30-άρι από το ebay πήρα ένα Wilkinson τρέμολο με full size steel block (πολύ μεγάλη βελτίωση, κάνε το όσο πιο σύντομα μπορείς!) και βρήκα και ένα σετάκι Fender noiseless pickups από το Noiz το οποίο θα έχει μπει πάνω σήμερα - αύριο. Όχι πως είχαν τίποτα οι Wilkinson μαγνήτες της, ίσα-ίσα, απλά είπα να πάω σε αθόρυβους. Σίγουρα το τελευταίο δεν νιώθω ότι χρειαζόταν, αλλά τέλος πάντων.



Have fun with yours!