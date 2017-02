Μετά από αρκετές ακροάσεις του νέου δίσκου ομολογώ ότι μου άρεσε.



Δεν μου άρεσαν όλα τα τραγούδια αλλά σίγουρα δεν τα βρήκα βαρετά (ακόμα κι αυτά που δεν ενθουσίασαν). Η παραγωγή πάρα πολύ καλή και ο ήχος τους ωραιότατος. Στα φωνητικά ο James έχει κάνει δουλειά (όπως και στον προηγούμενο δίσκο αλλά ακούγοντας και αρκετά από τα πιο πρόσφατα live τους). Αρκετά ωραία riff από τον master του είδους όπως επίσης και πολύ μελωδικά σόλο από τον Kirk αν και θα προτιμούσα λιγότερη χρήση του wah.



Ο ήχος των τυμπάνων μου άρεσε κι αυτός όπως επίσης και ο Trujillo που έχει δώσει πιστεύω μια νέα πνοή και πολλή ενέργεια στο συγκρότημα.



Εν κατακλείδι να πω τα κομμάτια που άρεσαν ιδιαίτερα: "Hardwired", "Moth Into Flame", "Atlas, Rise!", "Halo On Fire", "Now That We Are Dead" και "Spit Out The Bone".