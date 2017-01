εκτός εγγύησης

@journeymanΣχετικά με το mbp. Αυτό που χρειάζεται να προσέξεις είναι να έχει απαραίτητα σκληρό SSD, εδικά αν είναι μοντέλο μετά το 2012 που δεν αναβαθμίζεται ο σκληρός και η ram (δεν θυμάμαι ακριβώς αν είναι 2012 ή 2013). Από εκεί κ πέρα, υπάρχουν για παράδειγμα σε αγγελίες mbp 2011 με i7 που αναβαθμίζεται τόσο η RAM όσο κι ο σκληρός.Είχα μέχρι πρόσφατα ένα 15άρι late 08. Είχα αναβαθμίσει σε 8Gb RAM και SSD. Δεν είχα κανένα θέμα. Το άλλαξα γιατί μετά από τόσα χρόνια συνεχούς λειτουργίας και αρκετής δουλειάς, απλά δεν άνοιξε κάποια στιγμή. Προφανώς logic board αλλά το συνδυάζω με κάτι διακοπές που έκανε η ΔΕΗ (το λειτουργούσα χωρίς μπαταρία). Anyway... Το δούλευα dual boot (mac and windows) και δεν είχα κανένα απολύτως θέμα.ΣυμπέρασμαΑν έχει αρκετή RAM και SSD δεν θα έχεις θέμα. Αυτό με τις θύρες ψάξτο βέβαια, να έχει αυτό που σε ικανοποιεί ώστε να μην μπλέξεις με ανταπτοράκια αν είναι δυνατόν. Τέλος, προσοχή με τις αγγελίες. Επειδή έψαχνα κι εγώ, ο κόσμος έχει ξεφύγει. Νομίζουν πως πωλούν κιθάρες. Συνεπώς, πολλοί επειδή πήραν τα μηχανήματα 2000Ε πριν 5-6 χρόνια νομίζουν πως μπορούν να τα πωλούν 1000Ε. Είναι μηχανήματα, ηλεκτρονικές συσκευές,. Συνεπώς, σε όσο καλή κατάσταση και να είναι υπάρχει το ενδεχόμενο να σταματήσει να λειτουργεί... Αν λοιπόν βρεις σε καλή τιμή κάποιο με SSD και αρκετή RAM, you're good to goΑν είναι παλιό χωρίς SSD και λίγη RAM αξίζει τον κόπο μόνο αν μπορείς να το αναβαθμίσεις και φυσικά αν σε συμφέρει οικονομικά.