Καλησπέρα!

Μιας και υπάρχει πολύς κόσμος που πουλάει το συγκεκριμένο πετάλι σε χαμηλή τιμή στις αγγελίες, θεωρώντας το τελείως άχρηστο και το οποίο δεν παίρνει κανείς, αποφάσισα να γράψω πως γίνεται το "bogner" mod. Σχετικά εύκολα και με μικρό κόστος, μπορεί κάποιος να μετατρέψει το πετάλι αυτό σε ένα πολύ πιο καθαρό και εύελικτο πετάλι. Το mod, όπως και το βίντεο σύγκρισης δεν είναι δικά μου, αλλά το έχω εφαρμόσει σε δικό μου πετάλι και έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος. Το mod προϋποθέτει μια σχετική εμπειρία με ηλεκτρονικά, να μπορεί κάποιος να ξεκολλάει υλικά από μια πλακέτα, να μπορεί να κολλάει καινούρια, καθώς και να αναγνωρίζει τί είναι το κάθε στοιχείο, πχ. πυκνωτής, αντίσταση κλπ. Αν δεν υπάρχει η σχετική εμπειρία, θα πρότεινα να ασχοληθείτε πρώτα με μια άχρηστη πλακέτα για εξάσκηση, αφού φυσικά δείτε διάφορα βίντεο τύπου "how to solder/how to desolder", όπως και να διαβάσετε σχετικά με τα στοιχεία κάποια πράγματα.

Θα χρειαστείτε ένα κολλητήρι, καλάι, ταινία αποκόλλησης καλάι και τα υλικά που αναγράφονται παρακάτω. Θα τα βρείτε σε καταστήματα με ηλεκτρονικά.

Αφού λοιπόν ανοίξετε το καπάκι στο πίσω μέρος του πεταλιού, βγάλτε με προσοχή την πλακέτα έξω -είναι συνδεμένη με τα Pots, οπότε προσοχή. Στο πάνω μέρος της πλακέτας που είναι τα διάφορα υλικά π.χ. πυκνωτές, αντιστάσεις, τρανζίστορ κλπ. θα δείτε σημειωμένο δίπλα από κάθε στοιχείο μια κωδική ονομασία πχ τύπου C35 ή R46 κλπ. C σημαίνει capacitor:πυκνωτής, R resistor: αντίσταση, D diode δίοδος.

Αναγράφω τα στοιχεία που πρέπει να αλλάξουν:

C35 αφαιρείται τελείως

C34 αντικαθίσταται από έναν πυκνωτή 47nf

C36 αντικαθίσταται από έναν πυκνωτή 1uf

D3 αντικαθίσταται από ένα κόκκινο led 3mm (προσοχή στην πολικότητα)

D4 αντικαθίσταται από δίοδο 1n4001 ή από επίσης κόκκινο led 3mm (σε περίπτωση που δεν βρείτε δίοδο 1n4001)

R46 αντικαθίσταται από μια αντίσταση 2,7k

Για τους πυκνωτές προμηθευτείτε είτε film, είτε πολυεστερικούς και ΟΧΙ ηλεκτρολυτικούς (οι ηλεκτρολυτικοί έχουν πολικότητα, και θα έχετε θέματα προσανατολισμού των στοιχείων)

Αφού τελειώσετε, τοποθετείτε πάλι την πλακέτα όπως ήταν και τοποθετείτε το καπάκι.

Παραθέτω και το βίντεο σύγκρισης που ανέβασε κάποιος στο youtube. Καλή διασκέδαση και για τυχόν απορίες, μη διστάσετε.

υ.γ. στο βίντεο ο τύπος έχει αλλάξει το led του πεταλιού με μπλε. Είναι καθαρά για λόγους εμφάνισης, δεν επηρεάζει τον ήχο.















