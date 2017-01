So now for something completely different:O product manager της TC Electronic (καθώς και ένα βίντεο review στο YT , επιβεβαιώνουν ότιΗ εντύπωσή μου είναι ότι η TC τα έφτιαξε (απλοϊκό design, σαχλά ονόματα) και τα κυκλοφορησε με μισή καρδιά, βάζοντας απλώς λίγη επιμέλεια και τεχνογνωσία στα τρίκουμπα αυτά πετάλια, και φυσικά το logo της φαρδύ πλατύ και πάνω πάνω.Το μόνο καλό στο άρθρο που διαβάζω, είναι ότι λένε πως την σειρά Toneprint δεν θα την εγκαταλείψουν, αλλά θα συνεχίσει να κυκλοφορεί παράλληλα με τη νέα σειρά.