+1 για το "Ειρήνη", αλλά νομίζω πως δεν κατάλαβες τι έγραψα. Το "καταλαβαίνεις" δεν ήταν σαρκαστικό (όντως, απ' ότι φαίνεται, έχεις μία κλίμακα αξιών για τα πολιτικά μεγέθη - με την οποία διαφωνώ, αλλά τεσπα δεν με ρώτησε και κανείς...). Αλλά απ' το ότι "δεν τον άκουγα ποτέ" προκύπτει - από εσένα, όχι από εμένα - ότι στέκεις μακρυά από το entertainment όπως το αντιπροσώπευε ο τιμώμενος, οπότε δίκηο έχω.



Σε κάθε περίπτωση, εσύ χάνεις.. σκέψου ότι εγώ άκουγα αμερικανικό πανκ όταν έκανε τις επιτυχίες του, και έφαγα άγρια καζούρα από φίλους και γνωστούς όταν είχα αγοράσει το πονηρό δισκάκι του... το οποίο ΕΛΙΩΣΑ και ορθώς έπραξα λαίμαι.







Εγώ πάλι έπληττα θανάσιμα με τη μοσυική των Whaμ (το Careless Whisper ήταν σημάδι ότι πάρτι τέλειωσε και στο σπίτι, το άκουγαν μόνο κάτι συμμαθήτριες της μικρής αδελφής μου και έκλαιγαν για εφηβικούς έρωτες - στη δική μου παρέα ακούγαμε Led Zeppelin και Cure, είχαμε απ' όλους), ΑΛΛΑ, βρίσκω ότι και μόνο για το Freedom πρέπει να γραφτεί στην ιστορία ο Michael.Επίσης, θεωρώ ότι οι "πολιτιkές " του κινήσεις, έδειξαν ότι είχε balls (δεν ήταν ας πούμε αντίστοιχο μέγεθος με τoν -σημαντικό επίσης συνθετικά- Elton John, που ήταν επίσης ανοιχτά gay, αλλά κατέληξε να παίζει σε κηδείες και βαφτίσια της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας. Όχι, ο G. Michael ήταν κάτι άλλο. Και σόρι που έχω γενικότερη άποψη γι' αυτόν, όμως μπορείς να μην συμφωνείς με κάποιον αλλά να αναγνωρίζεις το ταλέντο του σε διάφορα πράγματα. Ο G. Michael έκανε την καλύτερη "λευκή σόουλ" , έχοντας καταφέρει τα κομματια του να μην ακούγονται ως gay anthems, αλλά ως mainstream επιτυχίες (ακριβώς επειδή δεν έχει και καμία σημασία στην τελική για ποιον έγραψε σαχλαμάρες τύπου Wake my up before you go goTo Fast Love ας πούμε, που ανάρτησα πιο πάνω και το As με τη Mary J. Blige είναι από τα αγαπημένα μου. Όχι δεν έχω όλη τη δισκογραφία του κι ούτε πρόκειται, αλλά τα I Want You Sex, Faith και Freedom, από εκείνο το άλμπουμ, σπέρνουν.Enjoy this one too