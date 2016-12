Η άποψή μου είναι ότι -τελικώς- δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανοιχτή πολιτική συζήτηση.

Η στιγμιαία εκτόνωση αφήνει περισσότερες εντάσεις και ενστάσεις από όσες θεραπεύει.



Moderation δεν μπορεί να υπάρξει γιατί όποιος και να το κάνει έχει ήδη μια δική του άποψη και μια ιεράρχηση για το τι συνιστά προσβλητικό περιεχόμενο.



Για παράδειγμα αν κάποιος βάλει αμφιλεγόμενους (to say the least) πολιτικούς και καλλιτέχνες στην ίδια πρόταση και ο άλλος του γράψει "τι λες ρε μαλάκα" κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί το moderation να εξαντληθεί σε αυτόν που έγραψε τη λέξη "μαλάκα".



Γιατί δεν είναι οι λέξεις που δημιουργούν το πρόβλημα αλλά οι έννοιες και (κυρίως) οι προθέσεις που μπορεί να μυριζόμαστε.