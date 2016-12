Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211372.0

Αν είστε fans της Ιρλανδικής και της Κέλτικης Μουσικής, αν προτιμάτε τη μπύρα σας μαύρη και το whiskey σας δυνατό, τότε αυτή η βραδιά δεν μπορεί παρά να σας ενδιαφέρει.Την Πέμπτη 05.01.2017, παραμονή της αργίας των Φώτων (για τους Ιρλανδούς Little Christmas ή Nollaig Bheag), το White Noise Music Place μετατρέπεται σε παραδοσιακή Ιρλανδέζικη Pub για να σας διηγηθεί ιστορίες από το Σμαραγδένιο Νησί και ολόκληρο τον Κέλτικο κόσμο.Ξωτικά και Νεράιδες, Leprechauns και Banshees, Κέλτες πολεμιστές, Πειρατές και Πριγκίπισσες, δίνουν τη σκυτάλη στους ήρωες της πρόσφατη Ιρλανδικής Ιστορίας. Μια αλυσίδα που ξεκινάει από τους The Dubliners και καταλήγει στους Dropkick Murphys, ξεπερνάει τα σύνορα του Eire για να επηρεάσει όλο τον Κέλτικο (και όχι μόνο) πολιτισμό.TAGS : Traditional Irish & Celtic Folk, Jigs & Slow Airs, Rebel Songs, Drinking Songs, Sea Shanties, Pirate Songs, Modern Celtic Rock & Punk.Music by :Stamatis GrisposΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ (Glimmer Void)+ Free Beer+ Free Gifts & GiveawaysSupported by :The Greek-Irish SocietyGreek Celtic Supporters Club✒ Παράλληλα με το μουσικό μέρος της βραδιάς, η Guinness σας προσκαλεί μαζί με την παρέα σας για να απολαύσετε την πιο διάσημη irish Dry Stout στον κόσμο!✒ Από τις 21.00 μ.μ. και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, η Guinness σας προσφέρει μια δωρεάν φιάλη (330ml) με κάθε δυο φιάλες Guinness που αγοράζετε.✒ Επίσης, οι 50 πρώτοι που θα έρθουν στο White Noise την Πέμπτη το βράδυ (από τις 9 και μετά) θα διεκδικήσουν 20 συλλεκτικές συλλογές The Shamrock Social Club Celtic Sampler Vol. I προσφορά της διοργάνωσης και ένα συλλεκτικό μπλουζάκι προσφορά του Greek Celtic Supporters Club.White Noise Music PlaceΕυμολπιδών 20Γκάζι (100μ από το μετρό Κεραμεικός)Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00 μ,μ,ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗFB event : https://www.facebook.com/events/683817801782490/