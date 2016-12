Ένας λόγος που έχω καιρό να ηχογραφήσω, είναι διότι το recording απαιτεί στρατιωτική πειθαρχία.Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ηχογράφησης (αν θες να τελειώνεις κάποτε), ξεκουραση στα αυτιά, ξανα το πρωί με καθαρό μυαλό (και αυτία) mix, και διορθώσεις.....και ξανα και ξανα και ξανα.......να μην τα λέω τα ξέρετε.....και όλα αυτό takes the fun out of it (σαφώς είναι αγγαρεία).Αν βάλεις ότι αφου τελείωνε το βασανιστήριο του audio, ακολοθούσε το ίσως χειρότερο του video.....ναι συμβαίνει, όλοι το παθαίνουν(ειδικά αν δεν προσδοκάς $$$$$$ απ' όλο αυτό)