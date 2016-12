Ναι πραγματικά συμβαίνουν καταπληκτικά πράγματα, εξωπραγματικές μπάντες, ασύλληπτοι μουσικοί, αλλά χάνονται στον καταιγισμό πληροφορίας.



Η άλλη (παράμετρος) είναι η απουσία του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου που θα συνυφάσει/αναδείξει μουσικές, μπάντες, μουσικά ρεύματα- όπως έγινε στα '60ς / '70ς.



Αγαπητέ μου Τέρυ, πάντα έβγαιναν, άλλες εποχές δεν τα μάθαινε κανείς (εκτός από μια κλειστή κοινότητα ανθρώπων) γιατί δεν υπήρχε η πληροφορία, ενώ τώρα δεν το μαθαίνει κανείς γιατί χάνεται στην υπερπληροφόρηση.Όπως είπε και ο θρύλος Lemmy, you win some, lose some, it's all the same to me.Εγώ πάλι πιστεύω ότι υπάρχει το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, και μάλιστα πολύ έντονα (και ολοένα και εντείνεται), όμως αυτό που mainstream (δεν μιλάω για την mainstream μουσική γενικά, αλλά αυτή που δημιουργείται μέσα σ' αυτές τις συνθήκες) γεννιέται από αυτό το πλαίσιο, είναι δύσκολο να το αφομιώσω λόγω ηλικίας και αισθητικής.ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους!