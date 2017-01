Δεν υπαρχει βιβλιογραφια μελετης πανω σε αυτο το φαινομενο ακομα και επιπλεον δεν μιλαει για ταξιδι στον χρονο αλλα σε παραλληλες διαστασεις, που δεν ειναι ψευδοεπιστημη καθως μπορεις να βρεις διαλεξεις φυσικων που λενε για το πως οι κβαντικοι υπολογιστες ειναι πολυδιαστατοι και φυσικους στο Cern που ερευνανε το φαινομενο χρηματοδοτουμενοι απο taxdollars.



Τι βιβλιογραφία βρε, από bloggers ξεκίνησε.Δεν μίλησα για ταξίδι στον χρόνο, αλλά για ύπαρξη τεσσάρων διαστάσεων.Το "μέσα-έξω" που έγραψα πήγαινε σε παράλληλο σύμπαν.Ιδού"Reece is a physicist, and he went on to describe a theory of the universe that would account for the Mandela Effect, based on a 4-dimensional universe.I propose that the universe is a 4-dimensional complex manifold. If you don’t se habla math jargon, that means I propose the 3 space dimensions and the 1 time dimensions are actually in themselves complex, meaning they take values of the form a+ib, part “real” and part “imaginary”. Within this 4D manifold, there are sixteen hexadectants (like quadrants, but 16 of them), corresponding to whether we consider only the real or imaginary part of each of the four dimensions. In our particular hexadectant, the three space dimensions are real, and the time dimension is imaginary."