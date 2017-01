Εμένα πάλι μου άρεσαν: οι στίχοι, η φυσαρμόνικα, το φραζάρισμα του slide, το songwriting, τα μέρη.Δεν μου άρεσαν: τα τυμπανα (ακούγονται σαν από άλλο ίδος μουσικής), το χρώμα του drive στην κιθάρα (όχι η ποσότητά του) και το πολυ reverb (μα, και στα τύμπανα; )Το track όμως είναι σε καλό δρόμο -θέλει μόνο λίγες ηχητικές διορθώσεις.Tip: μεθύστε τον τραγουδιστή και βάλτε τον να το ξαναγράψει. Κρατήστε όποιο take βγει πιο καμμένο! ΣοβαρολογώΚάποιοι στίχοι μπορεί απλά να εκφέρονται, δεν χρειάζεται να τραγουδηθούν (π.χ. η δεύτερη φορά που λέει "jam for one last time, man", μπορεί να το μιλήσει - όχι να το τραγουδήσει) -και ειδικά όχι πάνω στη νότα του ακόρντου, γενικά χρειάζεται λίγη πιο πολλή ελευθερία στην ερμηνεία.Καμιά παυσούλα σε κάποιο κλείσιμο του 12bar επίσης, θα βοηθούσε - π.χ. εκεί που λέει για τον Booker White κλπ. (οι στίχοι χοντρολένεΚαι βγάλτε το chorus τι στην ευχή είναι από την εισαγωγή - όσο πιο ξερό τόσο πιο καλό!Όλα αυτά, φιλικά και χωρίς παρεξήγηση ελπίζω!