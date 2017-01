Λοιπον μιας και ηρθε το ενισχυτακι θα σας πω εγω τα συμπεράσματα μου μετα απο κανα δυωρο ενασχόλησης κυρίως με ακουστικά.

1. Η ποιοτητα του φαίνεται εξαιρετικη πολυ πιο πανω απο τις σειρες park avt και τα λοιπα.

2. ηχητικά λιγο που εψαξα τα presets βρηκα αρκετους ηχους που μου αρεσαν ειδικα στα distortion μου αρεσαν πολυ.

3.εξαιρετικο noise gate!!!!!!!

4.το software ηταν η εκπληξη ....συνδεθηκε με την μια με bluetooth se samsung galaxy το application απιστευτα ευκολο και βατο φιαχνεις οτι ηχους θελεις μεσα απο το κινητο ευκολα και γρηγορα ακομα μπορεις να αλλαξεις τα υπαρχοντα presets.

5.μπορεις να σωσεις τους ηχους on the cloud φιαχνοντας λογαριασμο στην marshall.

Και παμε στα αρνητικα.

1.μολις εβαζα backing track me bluetoothe η εφαρμογη εκλεινε........

Η συνεχεια σε λιγες μερες...