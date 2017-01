Δοκίμασα σήμερα με άλλο καλώδιο.- 'Αλλο καλώδιο και laptop = το ίδιο πρόβλημα- Άλλο καλώδιο και ipod = μια χαράΗχειάκια laptop (χωρίς κανένα καλώδιο) = παίζουν κανονικά.Δοκίμασα με το ίδιο καλώδιο να οδηγήσω τα left και right σε δύο διαφορετικά mono κανάλια και τι γίνεται: 'Οταν σε οποιδήποτε απ' τα δύο κανάλια βάζω το volume στο 0 - με το άλλο δυνατά - ακούγεται εντάξει. Με το που ανεβάζω το volume αρχίζει κάπως να χάνεται σα να "ρουφιέται" ο ήχος, και ανάλογα που είναι το volume ποικίλει το πράμα. Με το knob πχ στις 10 μαζεύεται, στις 11 -12 χάνεται κλπ.Συμπεραίνω οτι μάλλον κατι έχει γίνει και βραχυκυκλώνουν το to left και το right (το tip και το ring) τουτου laptop μεταξύ τους. Είτε μόνα αυτά μεταξύ τους είτε ΚΑΙ με το sleeve του jack. Και αυτό οδηγεί σε διαφορά φάσεως - phase conflict . Είναι κατι τέτοιο,, αλλά τότε τι είναι? Ας μου πει κάποιος που ξέρει απ' αυτά...Όπως και να'χει νομίζω οτι απλά πρέπει να ανοιχτεί το laptop και να αλλαχτεί το jack.