Πρώτα το 2 και μετά το 1 (ή το 3, καλή ιδέα ακούγεται και αυτό). Το 4 is out of the question.



Η διπλής όψης δεν είναι απαραίτητη, αν κόψεις μία λωρίδα γυαλόχαρτου και την τυλίξεις γύρω από το 5ο-6ο τάστο, κρατώντας την τεντωμένη, θα ακολουθήσει τη φόρμα της ταστιέρας, just sayin'.





Έχεις ένα βασικό θέμα. Είναι preslotted, οπότε ίσως και πάλι να χρειαστεί λίγο slotting για να κάτσει η κάθε χορδή ακριβώς εκεί που πρέπει. Αν είναι pre radiused και πάλι δεν σημαίνει ότι η ταστιέρα σου, ή έστω το πρώτο τάστο, ακολουθούν τα specs (μεγάλος αριθμός οργάνων δεν έχει τα specs που αναγράφονται, συνήθως οι ταστιέρες είναι πιο φλατ στο κέντρο και πιο sloped στις άκρες των τάστων).



Και θα πρέπει να οπλιστείς με αρκετή υπομονή (βάλε-βγάλε-κούρδισε-τσέκαρε) αλλά και για να κρατάς τον κάθετο άξονα καθώς θα τρίβεις, αλλά και να φροντίσεις να μην τρίβεις περισσότερο από τη μία μεριά περισσότερο (bass ή treble) και φυσικά, να προσέχεις να μην το παρατρίψεις. Μικρές κινήσεις κάθε φορά. Είναι εύκολο να παρασυρθείς.



Καλό είναι, πριν το τρίψιμο πάνω στην ταστιέρα, να κάνεις ένα πρόχειρο γρήγορο αρχικό λιμάρισμα, αφού έχεις μαρκάρει το radius της βάσης του nut, για να σε γλιτώσει από χρόνο.



Good luck και λίγη υπομονή.