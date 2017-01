Παρατηρώντας τις απαιτησεις συστηματος που χρειαζεται το reason 5 για να τρεξει,

γραφει καπου A 16 bit Windows compatible audio card, preferably with an ASIO driver.

Τι σημαινει αυτό?

Αν εχεις win8.1 με 64bit ή win10 64bit, υπαρχει προβλημα?



reason 5 requirements:

Windows

* Intel Pentium 4/AMD Athlon or better

* 1GB RAM

* DVD drive

* Windows XP SP3, Vista or Windows 7

* 2 GB free hard disk space

* Monitor with 1024x768 resolution or larger

* A 16 bit Windows compatible audio card, preferably with an ASIO driver

* A MIDI interface and a MIDI keyboard recommended



Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211467.0