ένα "ιδανικό" υψιπερατό φίλτρο, που θα επέτρεπε πλήρη διέλευση σε συχνότητες πάνω από ένα σημείο αποκοπής που του ορίζουμε, αποκόπτοντας ταυτόχρονα πλήρως όλες τις υπόλοιπες κάτω από αυτό, πρακτικά είναι μη υλοποιήσιμο...



αυτά που χρησιμοποιούμε στην πράξη, καθορίζουν την συμπεριφορά τους (που μεταφράζεται σε μια σταδιακή μείωση) ανάλογα την κλίση ανά οκτάβα του φίλτρου που θα επιλέξουμε...



αυτή θα την δεις σχηματοποιημένη σαν μια καμπύλη που ξεκινώντας από μια μικρή κλίση των 6db γίνεται όλο και πιο απότομη έως τα συνηθισμένα όρια των 24... υπάρχουν φυσικά και φίλτρα που δίνουν μεγαλύτερες στα 36 ή και 48db αν θυμάμαι καλά, αλλά είναι πιο σπάνια και υπερβολικά για την συνήθη ηχοληπτική χρήση...



περισσότερο να ανησυχείς λοιπόν για την "ποιότητα" του φίλτρου και δόξα το γιαραμπή της Waves είναι από τα καλύτερα που κυκλοφορούν στο εμπόριο... εμπιστεύσου τα άφοβα με την παράλληλη συμβουλή μου να προσπαθήσεις να μιξάρεις περισσότερο με το αυτί και λιγότερο με το μάτι (πράγμα όχι τόσο εύκολο όσο ακούγεται)...



σε ευχαριστω npap για το χρονο κ την απαντηση!το αναρωτιομουν κυριως γτ εβλεπα πχ τα built in eq του logic η αυτα της fabfilter οπου ειχαν πολη σκληρο κοψιμο με τελειως καθετη καμπυληη χρηση που κανω δν ειναι ηχοληπτικη αλλα για μιξη και κυριως synths οποτε και σε πολλες περιπτωσεις λογω 2-3 oscillator προκυπτουν αρμονικες κατω απο τα 50 hz οπου κ χρειαζομαι πολη σκληρο hi pass στο σημειοεβλεπα λοιπον πολλους παραγωγους που σκοτωναν τελειως τις συχνοτητες κατω απο το c off point και ειδικα σε διαφορους ηχους ειναι απαραιτητο καθως δν ειναι οτι αλλοιωνεται η χροια καποιου ακουστικου οργανου με τοσο σκληρο κοψιμογια αυτο κ ισως δν μ εκανε της waves που παρολο την ποιοτικη συμπεριφορα του εχει απαλη καμπυληοσο για τη μιξη με αυτι vs ματι εννοειται οτι ειναι κατι που εχω παντα υποψιν αλλα απειρος δε οσες φορες κ αν εβαλα στον εαυτο μου τον περιορισμο οτι δεν θα ανοιξω το analyzer Παντα πεφτω στην παγιδα!πλεον βεβαια κανω freq fishing καθαρα με το αυτι για εξασκηση κ μονο και μετα επιβεβαιωνω με το analyzer οτι οντως εκει ειναι το Peak