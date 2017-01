Η μπαντα ανεβαινει μετα απο καιρο στο My Place στον Χολαργο με τον Μακη Τσιγαντε: μπασο ,τραγουδι ,Γιωργο Γιαννακοπουλο :Ηλεκτρικη κιθαρα ,Τραγουδι & Περικλη Πιτσιλη :Τυμπανα &Φωνητικα .Εκτακτη συμμετοχη ο ανταγωνιστης του Μακη στο The Voice Γιαννης Παντελαιος.

To group ειναι σε φορμα ,με υψηλο ηθικο,νεα ηχητικα ,νεο σετ τυμπανων (!!) και με τον Μακη να εχει κερδισει το κοινο του The Voice και οχι μονο.Ενα βιντεο απο τα battles του voice προχτες Τεταρτη .



ΜyPlace: 25ης Μαρτιου 22 -Χολαργος τηλ. 210 6519301 Σαββατο [/b]:21-12017

Ωρα 22:30 Εισοδος ελευθερη ,καταπληκτικα ποτα και κρυα /ζεστα πιατα.



