Desert Near The EndFalse CodaThe Silent RageDefisionΣάββατο 22 Απριλίου 2017Modu Club, Οδυσσέως 14 & Κολωνού 76, ΑθήναΕίσοδος: 7€Προπώληση Εισιτηρίων:Modu, Viva.gr (και στα φυσικά σημεία μέσω του δικτύου Viva: EKO, BP, Metro & My Market, Public, Shell, Seven Spots, Ianos, Reload, Media Markt) και μέσω των συγκροτημάτωνΟι πόρτες ανοίγουν στις 19:30 – Ώρα έναρξης: 20:00*Οι πρώτοι 50 παρευρισκόμενοι θα λάβουν με την είσοδο τους στο χώρο ένα 4-way split CD με κομμάτια από τα σχήματα που συμμετέχουν*Λίγα λόγια για τις μπάντεςΞεκινώντας το 2009, και μπαίνοντας ενεργά στην σκηνή το 2011 με την κυκλοφορία του “A Crimson Dawn”, οι Desert Near The End έχουν συνεχή συναυλιακή παρουσία με εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, είτε μόνοι τους είτε ανοίγοντας για ξένα σχήματα (Primordial, Wolfheart, Flotsam & Jetsam, The Agonist). Δισκογραφικά, το επόμενο βήμα τους ήρθε το 2014 με την κυκλοφορία του “Hunt For The Sun”, με το οποίο συνέχισαν να χτίζουν γέφυρες μεταξύ του 90's Power/Thrash που είναι η μουσική αφετηρία τους και του σύγχρονου metal αγγίζοντας πιο extreme τρόπους έκφρασης. Σαν επιστέγασμα αυτού του οράματος, τον Οκτώβριο του 2016 κυκλοφόρησε το “Theater Of War” στο οποίο η μπάντα συνεργάστηκε με τον Tue Madsen, υπεύθυνο για τον ήχο των Heaven Shall Burn, The Haunted, Meshuggah και πολλών άλλων. Ο δίσκος περιέχει την πιο επιθετική και extreme προσέγγιση της μπάντας και αποτελεί θεματικά την ολοκλήρωση της τριλογίας που ξεκίνησαν με το ντεμπούτο τους. Το άλμπουμ υποδέχτηκε με διθυραμβικές κριτικές ο μουσικός τύπος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.Οι False Coda σχηματίστηκαν επισήμως το 2009 από τα αδέρφια Βασίλη (κιθάρα) & Αντρέα Μήλιο (τύμπανα). Μετά από αρκετές αλλαγές στην αρχική σύνθεση, το 2011 οι Νίκος Πόγκας (ex-Shiverspine; μπάσο) και Λευτέρης Καπετάνιος (πλήκτρα) μπήκανε στο συγκρότημα. Τέλος μετά από αναζήτηση μερικών μηνών, ο Μάνος Ξανθάκης (Alpha State, Strangeyes, ex-Agnosia, ex-Jericho, ex-Blazon (UK), ex-Celestial Ode) αποτελεί την τελική προσθήκη της μπάντας στην θέση των φωνητικών. Έκτοτε οι False Coda πραγματοποίησαν αρκετές ζωντανές εμφανίσεις στο λεκανοπέδιο Αττικής & τον Νοέμβριο του 2013 τελειώσανε την παραγωγή του πρώτου τους album “Closer Τo Τhe Edge”, το οποίο έδωσε στην μπάντα την ευκαιρία, χάρη στις πολύ καλές κριτικές που έλαβε, να εμφανιστεί στο πλάι των Evergrey ως opening act. Με νέο frontman πλέον, τον Στέφανο Ζαφειρόπουλο (ex-Conspiranoia) η μπάντα επιστρέφει δισκογραφικά με την νέα της δουλειά, “Secrets & Sins”, στην οποία συμμετάσχει το πρώην μέλος των Nevermore & νυν Arch Enemy, Jeff Loomis.Οι The Silent Rage δημιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2006 από τον κιθαρίστα Νίκο Σιγλίδη και έκτοτε η μπάντα έχει κυκλοφορήσει δυο αυτοχρηματοδοτούμενα EP (“The Silent Rage”, 2009 & “Harvester Of Souls”, 2011) ενώ τον Ιούλιο του 2016 κυκλοφόρησε μέσω της Alone Records ο πρώτος δίσκος του σχήματος με τίτλο “The Deadliest Scourge”, του οποίου την παραγωγή ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου ο Fotis Benardo (Sixfornine, ex-Septic Flesh). Στο δίσκο επίσης συμμετάσχουν ως special guests οι Apollo Papathanasio (Spiritual Beggars, ex-Firewind), Yossi Sassi (solo, ex-Orphaned Land), Vladimir Reshetnikov (Arkona) & Θεόφιλος Κριτικός (Feel). Στην μέχρι τώρα πορεία του το σχήμα έχει τέλος εμφανιστεί στο πλάι σχημάτων όπως οι Shadow Gallery, οι Rage, οι Grave Digger, οι Stratovarius & οι Rotting Christ.Οι Defision δημιουργήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη το 2013 και το ηχόχρωμα του σχήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως groove metal, με στοιχεία που προέρχονται από τον χώρο του heavy, του thrash έως το μελωδικό death και το progressive ήχο. Τον Ιανουάριο του 2016 το σχήμα κυκλοφόρησε το EP “A Thousand Bullets”, το οποίο εμπεριέχει τέσσερις συνθέσεις. Μέσα από εκεί η μπάντα γύρισε και ένα video clip για το τραγούδι “World In Chains”. Η μπάντα έχει συμμετάσχει στην "22η Συνάντηση νέων Άρδα" (με Basska και Locomondo), στο "Φεστιβάλ νεολαίας Τυχερού" (με Panx Romana, Villagers of Ioannina City, Γιάννη Αγγελάκα και Nightstalker) ενώ παράλληλα διοργάνωσε με επιτυχία το 1ο “Alexandroupolis Open Air Festival". Η μπάντα το διάστημα αυτό δουλεύει πάνω σε υλικό το οποίο αναμένεται να αποτελέσει τον πρώτο της ολοκληρωμένο δίσκο.Links:Χορηγοί Επικοινωνίας:Big Mouth Bar ǀ Rock Hard ǀ Metal Hammer ǀ I-Jukebox.gr ǀ ΑπROCKάλυπτα Radio Show ǀ Artworks Studios ǀ Rocking.gr ǀ Greekrebels.gr ǀ Afternoiz.com ǀ FeelA RockA.com ǀ Rockway.gr ǀ Flight Of Pegasus.gr ǀ Hard Music.gr ǀ Heavy Paradise Blogspot ǀ RockinAthens.gr ǀ Jester’s Dance Blogspot ǀ Metalpaths.com ǀ Mythofrock.gr ǀ Full Throttle Radio Show ǀ Over The Madness Radio Show ǀ Noizy.gr ǀ Rock ‘N’ Roll Monuments.gr ǀ Rock Overdose.gr ǀ R1 Radio.net ǀ Metalzone.gr ǀ Rockpages.gr