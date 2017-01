Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211488.0

Στην NAMM του 2016 η Vox είχε παρουσιάσει έναν ενισχυτή prototype με τις nutubes.Link για τις nutubes KORG INC and Noritake Co., Limited Release Innovative Vacuum Tube: the Nutube | News | KORG Link στο youtube του ενισχυτήΦέτος θα παρουσιάσει και θα διαθέσει στην αγορά τους MV50 που είναι μια υβριδική υλοποίησηΕμένα μου άρεσε πολύ η ιδέα αλλά είμαι περίεργος να δω έναν ενισχυτή που θα τις χρησιμοποιεί 100% όπως υποτίθεται είναι ο πρώτος αλλά σε compact μεγεθος. Λέτε να είναι αυτή η τεχνολογία the next big thing μετά το modeling;