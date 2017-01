Καλησπέρα συμφορουμίτες!



Τον τελευταίο καιρό μου έχει μπει το "δαιμόνιο" να αλλάξω μαγνήτες στην κιθάρα μου (Esp ltd ec-1000). Η συγκεκριμένη φοράει EMG 61 και 80 και τον τελευταίο καιρό στα πλαίσια της "παραξενιάς" μου παίζω μόνο με τον 61 καθώς ο 80 μου φαίνεται πολύ πρίμος στα όρια του "τζιτζικιού".Το παίξιμο μου θα το χαρακτήριζα στα όρια του all around με προτίμηση σε "ζεστούς" και καθαρούς ήχους ακόμη και σε distortion, με τις metal επιρροές να φτάνουν βαριά βαριά σε Megadeth. Έχω μιλήσει με κάποιους που γνωρίζουν περισσότερα πράγματα από μένα και μου έχουν προτείνει το κλασσικό Hot Rodded Humbucker set της Seymour Duncan που αποτελείται από τους μαγνήτες JB και Jazz. Ποια η γνώμη σας λοιπόν συνάδελφοι?Υπάρχει κάποια άλλη αξιοσημείωτη πρόταση?



