προτιμω το ds2 απο το ds 1



Καλημέρα! Εσύ μπορεί να το προτιμάς, αλλά το ds-2 είναι το ds-1 με το turbo off. Περαιτέρω, νομίζω συγκρίνεις fuzz/distortion που ανταποκρίνονται πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και που είναι -ας το πούμε- λίγο ιδιότροπα.Το πιο all around που σου προτείνω είναι το Digitech Hardwire SC-2 Valve Distortion Pedal