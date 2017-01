Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προγραμματίσεις τύμπανα απ' το μηδέν και μπορούν να έχουν από καλά μέχρι "ρε-συ-δηλαδή-τώρα-αυτά-είναι-κονσέρβα;-απίστευτο!" αποτελέσματα.

Το βασικό είναι να ξέρεις πώς ακριβώς λειτουργεί το όργανο. Πρέπει να έχεις παίξει ντραμς έστω και λίγο - καλά, δεν φτάνει το "λίγο", τουλάχιστον αρκετά - για να καταλαβαίνεις τι κάνεις. Και πάλι δεν είναι εύκολο και θέλει μπόλικο ψάξιμο.



Προσωπική εμπειρία: Τη μία φορά που προγραμμάτισα ντραμς, χρησιμοποίησα το Sibelius (παρτιτουρο-πρόγραμμα που μπορεί να εξάγει την παρτιτούρα σε πολυκάναλο midi ή audio αρχείο) και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό if I may say so myself. Βέβαια εγώ είχα το αβαντάζ ότι παίζω τύμπανα και μπορώ να γράφω παρτιτούρες. Αν μπορείς κι εσύ, δοκίμασέ το.