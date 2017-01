Στα ταξινομώ από το ακριβότερο προς το φθηνότερο.



Νο 3 Πιο ακριβό.

Νο1 Λιγότερο ακριβό.

Νο2 Φθηνό.

Νο4 Πιο φθηνό



2. The best3. The worst1. μέτριο -> καλό4. καλό -> μέτριο2-4 άλλη "ομάδα" από τα 1-3 (στα οποία δεν ακούγονται οι καταλήξεις των φράσεων).Το 3 υπερμπουκώνει για τα γούστα μου (σε σχέση με τα άλλα), πολύ μεγαλύτερη έμφαση στα χαμηλομεσαία.ΥΓ. Είμαι κουφός.Άρα το Νο 2 more value for money.