Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, πλην Λεπτοκαρυάς, πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια πριν κάποιος κατασκευαστής φτάσει να θεωρηθεί master builder. Και θα πρέπει να σκουπίσει πολλά πατώματα με πριονίδι πριν ΄΄ερθει εκείνη η μέρα, if you know what I mean.



Α, επίσης τα ξύλα πρέπει να στεγνώσουν. Υπάρχουν κατασκευαστές, όπως ο Rick Kelly λόγου χάρη που αναζητούν ξύλα των αρχών του αιώνα, με το σκεπτικό ότι έχουν στεγνώσει ομαλά,, τα τελευταία 150 χρόνια.

Το πόσο και πώς έχει στεγνώσει ένα ξύλο, είναι κάτι που θα πρέπει να δείχνει ότι γνωρίζει ένας Luthier, αντί να μιλάει για το δασαρχείο και για το από που πάει και τα κόβει. Διαφορετικά, τίποτα δεν σου εγγυάται ότι η πανάκριβη κιθαρούλα που αγόρασες παστωμένη στο χρώμα ή με τα πολύ ωραία της "νερά" έτσι και τη βάλεις στη γλάστρα δεν θα φυτρώσει.



The quality of the material means nothing if the quality of the craftmanship is n't there.



Καμία εξήγηση ακόμη για τα δυο ονόματα του συγκεκριμένου; Ξέρετε πολλούς με δυο επώνυμα; (και δεν αναφέρομαι σε κιουρίες που έπαιρναν το επώνυμο του συζύγου κρατώντας παράλληλα και το δικό τους).

Αν υποθέσουμε ότι κάποιος θέλει να γίνει αναγνωρίσιμος με το όνομά του ως κατασκευαστής, έχει κανένα νόημα να αλλάζει ονόματα ή να έχει δυο;

ΟΚ, κάποιος μπορεί να το παλεύει, και μπράβο του, το ζήτημα είναι όμως, και ΤΙ άλλο παλεύει επίσης.