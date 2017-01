πιστεύω ότι παίζει ρόλο και η αγοραστική δύναμη του καθενός



Αν χρειαστεί να κάνω το ***το μου παξιμάδι για να αγοράσω την κιθάρα των ονείρων μου, στο τέλος δεν θα την ευχαριστηθώ λόγω υπερπροστασίας



Λοιπόν, ως original Fender junkie, το πιο... λυτρωτικό πράγμα που έκανα, ήταν όταν τα ακούμπησα και πήρα ένα Jazz του '71 all original (ακόμα και η θήκη). Τα έσκασα, το ομολογώ, αλλά... ίσιωσαΤο κουτσουράκι έπαιξε, έγραψε, πήγε- ήρθε και το έχω φχαριστηθεί μέχρι εκεί που δεν πάει. Για αυτό θα σου ξανά - πω: Μη το φοβάσαι και αν αποκτήσει και καμιά γρατσουνιά, δεν πάθαμε και τίποτα@ Tamtam- καλά τα λες, αλλά ας μην τα παίρνουμε και τόσο απόλυτα τα πράγματα. Έχουμε δει από καλλιτέχνες, ως πολιτικούς συγκλονιστικές... κωλοτούμπες στην διάρκεια του βίου τους. Από το day one, μέχρι το last day, πολλές φορές υπάρχει άβυσσος.