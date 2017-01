Ρε σεις αντιμιστραδόρες, μπλoκάρατε τον mauromouris!Ήθελα να πω εδώ και θα ήθελα να καταγραφεί, αυτό που του έγραψα και κατ' ιδίαν σε ένα πικραμένο προσωπικό μήνυμα που μου έστειλε:Ότι είμαστε πριν απ' όλα μουσικοί, Και ότι παρά τις διαφωνίες μας, θέλω να ξέρετε ότι προσωπικά και τον mauromouris συμπαθώ και τον Superfunk και τον trolley.Και είμαι σίγουρος ότι αν με γνώριζαν, θα με συμπαθούσαν κι εκείνοι! (καλά, εντάξει, κρατάω και μια μικρή επιφύλαξηΑnyways, έχω καταλάβει ότι δεν γίνεται κάθε τρεις και λίγο να σας τα κάνουμε μπαλόνια εκεί στη διαχείριση,Θέλω να ξέρετε όμως ότι κανένας μας δεν είναι κακός τύπος, και ότι το γεγονός πως καθόμαστε και αναλωνόμαστε (για τους λόγους του ο καθένας) να το συζητάμε μέχρι εξαντλήσεως, όσο σπασαρχίδικο κι αν είναι, είναι και δημιουργικό και "καλλιτεχνικά σημαντικό".Θα ήθελα μόνο να μην προσβάλλουμε ο ένας τον άλλον με δίκες προθέσεων (γιατί προσωπικά πάλι, νιώθω αδικημένος ότan αντιμετωπίζομαι λες και έχω ατζέντα - χίλιες φορές να αντιμετωπιζόμουν ως ο τρελός του χωριού, end of the story), κατά τα άλλα δίκό σας είναιτο μαγαζί, δικό σας και το καρπούζι. απλα υπολογίστε παρακαλώ, ότι ο mauromouris, o trolley, o tam tam και ο superfunk δεν είναι απλά nicks, είναι και άνθρωποι.Over and out.