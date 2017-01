Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211508.0

DEATHDISCOΩγύγου 16 και Λεπενιώτου 24, ΨυρρήΗΣΑΠ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΗΣΕΙΟ / ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΜΕΤΡΟ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΑν και ο όρος "Cool Britannia" αναφέρεται κυρίως στην αναβίωση του Βρετανικού Lifestyle στη δεκαετία του '90, το ομότιτλο event στο Death Disco θα καλύψει όχι μια, αλλά τέσσερις δεκαετίες βρετανικής μουσικής.Για μια και μόνη βραδιά, θα μπορέσετε να απολαύσετε μαζεμένες τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Βρετανικών charts: από την έκρηξη του post-punk στα τέλη των 70's (The Cure, Joy Division, Buzzcocks) στην κιθαριστική κυριαρχία της Ιndie σκηνής στη δεκαετία του '80 (The Smiths, New Order),από το πολύχρωμο πανηγύρι του Madchester (Happy Mondays, Stone Roses, Inspiral Carpets, The Charlatans) και τους αφανείς ήρωες του Shoegaze (Ride, Lush, Slowdive) στην εμπορική έκρηξη της Britpop που κορυφώθηκε στα μέσα των 90's (Pulp, Oasis, Blur, Suede).Ιδιαίτερη θέση στις επιλογές μας θα διεκδικήσει και η κιθαριστική αναβίωση των 00's με εκπροσώπους συγκροτήματα που άντλησαν έμπνευση από όλες τις παραπάνω δεκαετίες και έδωσαν τη σκυτάλη στη νέα, ορμητική γενιά συγκροτημάτων των τελευταίων χρόνων (Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs, Arctic Monkeys, Kasabian, Muse) και του σήμερα (Royal Blood, Metronomy)Όπως φαίνεται, Η Βρετανία ποτέ δεν πεθαίνει.Για αυτή την ιδιαίτερη βραδιά, ένα εξαιρετικό line-up από DJ's που έχουν συνδέσει το όνομά τους με μερικές από τις πιο ενημερωμένες Indie βραδιές της Αθήνας :NatKStamatis Grispos (Modern Tapes)George Christopoulos (ex-PURE)Philip Louvaris (Styloroc Nights)Giannis Andriotis (Chapeau Noir)Είσοδος 5€ (με μπύρα/κρασί) + 2€ για ποτό (από το δεύτερο ποτό / μπύρα οι τιμές διαμορφώνονται σε 6€ / 4€ αντίστοιχα)FB event : https://www.facebook.com/events/296501567414739/