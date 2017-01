και

Καλησπέρα !Πριν κάποιους μήνες αγόρασα μεταχειρισμένο ένα Small Clone, και έκτοτε δεν το χρησιμοποίησα ποτέ,λόγω του ότι δεν έχω καταλάβει πως τροφοδοτείται.Διαθέτω για τροφοδοτικό πεταλιών ένα, και παρ'ότι έχεικαλώδιο 3,5mm(αν κατάλαβα καλά έτσι το λένε, aka 1,8''), σε όποια θύρα και να το έβαζα δεν έπαιζε.Βρήκα σήμερα έναν ''μ'έκαψες'' adapter (από αυτούς που μπορείς να επιλέξεις αν θέλεις 7.5 , 9 , 12 V κτλ)που είχε και επιλογέα ''polarity'' και είπα να τον δοκιμάσω και με το polarity στοτο πετάλι ανάβει.Αυτό συμβαίνει επειδή το πετάλι ειναι παλιό και έχει ''θετική'' πολικότητα ,ενώ τα καινούργια πετάλια δεν είναι έτσι?Υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιώ έναν αντάπτορα για όλα τα πετάλια?Υ.Γ :¨Στο site της EHX γράφει: We recommend the EHX 9.6DC-200 AC ADAPTER. The AC Adapter must have a center negative plug that fits acenter pin ( http://www.ehx.com/products/small-clone/instructions Και στην ίδια σελίδα αν ανοίξει κανείς το Instructions (pdf) γράφει: For optimum performance, use a 9V battery, although a 9V 100ma tip positive AC adapter with ancan also be used (not included).Έχω καταμπερδευτεί, οποιαδήποτε βοήθεια πολύτιμη!!