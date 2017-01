Μια λυση για να μην ενοχλεις τους αλλους ειναι να τον γυρισεις προς τον τοιχο ή προς τα εσενα εχοντας τον γερμενο στο πατωμα



ομως οσο απομακρυνεται το αυτι απο το μεγαφωνο ,χανω καποιες λεπτομερειες του ηχου. ιδανικα προτιμω να παιζω με τον ενισχυτη στο υψος των αυτιων



από τον ενισχυτή και μόνο

Αυτό. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Κι εγώ με τη σειρά μου, γυρίζω τον ενισχυτή ώστε το μεγάφωνο να χτυπάει στο αυτί μου. Αν δεν το κάνω χάνω τις συχνότητες (μπάσα, πρίμα) και ειδικά με την strat θέλω ν'ακούω τα πάντα γιατί παίζω πολύ με volume and tone controls για να πάρω τον ήχο μου.Σε live έχω τον ενισχυτή πίσω μου, ν'ακουμπάει σε τοίχο και να με κοιτάει. Ο frontman ακούει από μένα. Ο drummer κι ο μπασίστας μερικές φορές ζητάνε από τον ηχολήπτη να δώσει λίιιιιγο ηλεκτρική στα monitor που ακούνε. Εγώ ακούω φυσικάΕνισχυτής Koch Twintone III. 50 Watt.Master: 12 o'clock (5 out of 10 δηλαδή)Volume σε κάθε κανάλι: 2.5 προς 3