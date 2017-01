Ηταν καλοκαιρι του 2001 και ημουν παιδακι που ακουγα Britney Spears και Baha Men. Ανοιγω τηλεοραση και εδειχνε μια μπαντα που πρωτη φορα ακουγα που λεγοταν "U2". Επαιζαν live το With or without you (απ'την ταινια Rattle and hum οπως εμαθα μετα). Το τραγουδι αρχισε ωραια, ατμοσφαιρικα και αλλα αυτο που συνεβει μετα απ'το πρωτι λεπτο θα αλλαζε την ζωη μου. Πηρε φορτζα ο ντραμμερ και μετα ΜΠΑΜ μπαινει ο Edge με ΕΚΕΙΝΟ το ριφ. Τι ηχος, τι ρυθμος, τι αρμονια. Ηθελα να μαθω κιθαρα.



Fast forward στο 2004. Ημουν στο σχολειο οταν ενας φιλος εβαλε ενα βιντεο. Ενας μαλλιας κιθαριστας με μια παλιομοδιτικη κιθαρα εβαζε το βυσμα στο υποδοχη. Αμεσως μετα επαιξε ΕΚΕΙΝΟ το ριφ. Μετα αφου τελειωσε το τραγουδι και μαζεψα το σαγονι μου απ'το πατωμα ρωτησα για το ονομα του τραγουδιου. "Sweet child o'mine". Μαθαινω και το ονομα του κιθαριστα, "Slash". Βλεπει με αυτα τα μαλλια; Μιλαει ποτε;; Νομιζω μονο παιζει κιθαρα. Θελω να του μοιασω.



Ειχαν περασει μερικει μηνες και με αρκετα μακρυτερο μαλλι ειχα πλεον βαρεθει να μαλωνω με τους γονεις που ηθελαν να μαθω κλασσικη ενω εγω ηλεκτρικη. Τελικα νικησα. Πηγαμε Νακα οπου και πηρα οτιβμου προτειναν, ενα starter pack κιθαρα - ενισχυτης. Μια απλη μαυρη Yamaha ηταν πλεον το καμαρι μου. Την παιρνω σπιτι και παιζω το ενα ριφφ που ηξερα, το ηξερα γιατι το ειχα φτιαξει μονος μου στην ακουστικη του θειου μου. Καθαρο καναλι ολα καλα. Παω να παιξω ροκ και... "θα ξαναδοκιμασω μετα το ωδειο" λεω στον εαυτο μου.



Μετα απο μερικες μερες παρουσιαζομαι στον δασκαλο, μακρυμαλλης με sunburst strat, μπλουζα με την σημαια του Αμερικανικου νοτου και καουμποϊκα παπουτσια. Welcome to the 70s Πρωτο μαθημα η ντο-ρε-μι. Πρωτη φορα επαιζα μια μελωδια. Προοδος!



Ολο αυτον τον καιρο αναρωτιομουν γιατι οταν κουνουσα τον λεβιε εκεινον στην γεφυρα δεν συνεβαινε τιποτα. Ωλεπω ενα βιντεο που ο Vai κραταει την κιθαρα απ'το... α ναι τρεμολο μου ειπε ο δασκαλος λεγεται. Την σηκωνω και εγω απ'το τρεμολο και ΚΡΑΚ σπαει στα δυο. θα παραμεινει για χρονια ετσι, με το μισο βιδωμενο μεσα.



