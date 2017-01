Ερώτηση.....γιατί το βύσμα για το καλώδιο είναι πάνω στο pg και όχι εκεί που έπρεπε να είναι; Edit: Στην τελευταία φώτο, κούκλα!!!!

Αυτές η hardtail strat έτσι έβγαιναν νομίζω.



Ήταν μια φάση που περνούσε η Fender στις 83άρες strat."1983 STRATOCASTER CHARACTERISTICSSpecs: The 1981-82 Standard Stratocaster ("Dan Smith") is phased out in favor of a revised Standard Stratocaster featuring only one volume knob and one tone knob. Most of the Smiths built in 1983 before this transition have a new headstock logo decal style. This new logo decal will be be used in the 1987 American Standard. Also introduced in 1983 is the Elite Stratocaster with a "Freeflyte" tremolo system and Alnico pickups with solid covers (they are not Lace Sensor pickups)."Υπήρχαν και με τρέμολο και ένα tone.