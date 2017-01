Επανερχομαι γιατι φαγωθηκα να βρω το ακριβες αποσπασμα που σας ανεφερα, πεπεισμενος οτι εκ μνημης δεν το ανακαλουσα ως του αξιζεΠροερχεται απο ενα essay σχετικα με το Musica Elettronica Viva (αρα Rzewski, οχι Zorn) με τιτλο "Music is a Universal Human Right" και που βρισκεται στο βιβλιο "Sound Commitments: Avant-Gard Music and the Sixties" (αφου εκανα το ξεθαμα ας παραθεσω και την βιβλιογραφια μου).Παραθετω το αποσπασμα οπως το βρηκα στο preview του amazon οποτε φανταζομαι οτι δεν τιθεται θεμα κλοπηραιτ.