Καλησπέρα στην παρέα:

σχετικά πρόσφατα αναλάλυψα ότι υπάρχει στην κατοχή της οικογένειας ο Hi-fi Philips FA 951. Σκοπός είναι να δωθεί διότι δεν χρησιμοποιείται. Κάποια απ΄τα specs που βρήκα είναι τα εξής:

Power output: 80 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 15Hz to 45kHz

Total harmonic distortion: 0.009%

Damping factor: 100

Input sensitivity: 0.28mV (MC), 2.5mV (MM), 250mV (line)

Signal to noise ratio: 78dB (MC), 83dB (MM), 103dB (line)

Channel separation: 75dB (line)

Output: 250mV (line)

Speaker load impedance: 4Ω to 16



Καταλήγωντας να αναφέρω ότι θα θέλα να μάθω, αν ξέρει κάποιος, που κυμαίνεται η τιμή του. Ο ενισχυτής έχει κάποια σημάδια χρήσης. Ευχαριστώ



