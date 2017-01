Τα δεδομενα:

Laptop με win10

Κοrg triton Taktile,

Scarlet 6i6 2nd Gen

2 5ιντσα ηχεια αυτοενισχυομενα .



οσον αφορα την καρτα ηχου σε συνεργασια με το korg triton taktile.



Εγω θελω να το χρησιμοποιω σε daw (reason5) . Αυτο οσον αφορα τη συνδεσμολογια του με το laptop, μπορει να γινει μεσω της καρτας ηχου focusrite scarlett 6i6 2nd gen? Μηπως πρεπει να συνδεσω απ'ευθειας το korg σε μια θυρα usb του laptop? όμως Τότε ποια θα ειναι η χρησιμοτητα της εξωτερικης καρτας ήχου?



Με λιγα λογια έγω θέλω να χρησιμοποιω το korg σε καποιο προγραμμα daw του laptop.Θα γινεται αυτο, εάν συνδεσω το korg με την καρτα ηχου και στη συνεχεια την καρτα ηχου με το laptop? Η καρτα ηχου θα τροφοδοτει παραλληλα με ρευμα το korg? Γιατι ειχα σκοπο όσον αφορα το ρευμα, να συνδεσω το korg με ενα ac adapter απ'έυθειας στην πριζα ρευματος. Eτσι ωστε να μη δεσμευω θυρες usb.

Ομως στο manual γραφει "When using an AC adapter, The TRITON taktile cannot be used for controlling the DAW software."



Αρα τελικα πως πρεπει να τα συνδεσω?



