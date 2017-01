Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211554.0

Ο Elvis Aaron Presley γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου του 1935 και πέθανε στις 16 Αυγούστου του 1977. Γνωστός και με το προσωνύμιο «The King» ήταν τραγουδιστής, μουσικός και ηθοποιός ενώ θεωρείται από πολλούς ως ένας από τους κορυφαίους καλλιτέχνες όλων των εποχών.Οι ερμηνείες που τον χαρακτήρισαν προέρχονται από διαφορετικά είδη μουσικής και ανέδειξαν τα χαρίσματα της φωνής του. Ξεκίνησε τραγουδώντας μουσική Rockabilly για την εταιρεία Sun Records, παράλληλα με κομμάτια Blues, Gospel και Country ενώ ο συνδυασμός όλων αυτών τον οδήγησε προς την καθαρή μουσική Rock n Roll.Mε αφορμή την συμπλήρωση 80 (και κάτι) χρόνων από τη γέννηση του φαινομένου Elvis Presley, το Lost n Found παρουσιάζει ένα μοναδικό αφιέρωμα στον Βασιλιά του Rock ‘n’ Roll. Μία μουσική αναδρομή στη θρυλική δισκογραφία του, με μουσική υπόκρουση όλο το φάσμα των επιτυχιών του, από το “Hound Dog” και το “That's Alright Mama” μέχρι το “Suspicious Minds” και το “Always Οn Μy Μind”.Την οργάνωση της βραδιάς αναλαμβάνουν οι Bill Hunchback & Σταμάτης Γρίσπος (αμφότεροι φανατικοί οπαδοί του Elvis), οι οποίοι, εκτός από το επιβεβλημένο DJ set, παρουσιάσουν μια παράλληλη σειρά από δρώμενα, προβολές και ένα special Live Gig από τους D.K & THE BAND (την πρώτη Elvis Presley Tribute Band στην Ελλάδα) οι οποίοι θα ερμηνεύσουν ζωντανά μια επιλογή από τις μεγάλες του επιτυχίες ξεκινώντας από το 1954 μέχρι και το τέλος της ζωής του.Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής :✒ Doors Open 19.00✒ 19.00 - 00.00 (Είσοδος 6€ με μπύρα)+ Προβολή της ταινίας “ALOHA FROM HAWAII”+ Προβολή της ταινίας “JAILHOUSE ROCK”+ Special Live Gig By D.K & THE BAND (Elvis Tribute Band)✒ 00.00 – 06.00 (Ελεύθερη Είσοδος)+ DJ SET by Bill Hunchback & Stamatis GrisposLost & FoundΚεραμεικού 53, Αθήνα21 0524 6564FB event : https://www.facebook.com/events/1839372676283118/