Γνωριζω για το saw wave που εχει ολα τα harmonics και το square wave που εχει μονο τα odd harmonics, αλλα δεν εχω δει πουθενα να αναφερεται ή να συζητιεται η κυματομορφη που εχει μονο ολα τα even harmonics. Εκανα ενα πειραμα στο audacity οπου προσθεσα τα πρωτα 16 even ημιτονοειδη (με την ενταση να πεφτει 1/n) και ο ηχος εμοιαζε αυτου ενος εκλλησιαστικου οργανου. Λογικα το κυμα αυτο σχηματιζεται εαν αφαιρεσουμε ενα square απο ενα saw, σωστα; Πως θα εμοιαζε; Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211584.0

I quickly learned that the study of music harmony is the study of everything - Richard Merrick