Το προβλημα βασικα ηταν στη συννενοηση και στην ταχυτητα με την ποια εξελισσοταν η συζητηση.Αφου γκουγκλαρω και βρισκω ενα masterwork resonant fx 13 σε αγγελια της σελιδας του στο facebook αρχιζει η επικοινωνια.Με το τσιγγελι οι πληροφοριες.Ανταλλασαμε μια φραση την ημερα.Οχι απαραιτητα κακο αφου ο ανθρωπος μπορει να μην προλαβαινε κιολας.Φτανοντας στο διαταυτα προσπαθω να τον πεισω οτι υπαρχει και φθηνοτερος τροπος αποστολης απο αυτον με τα 35 ευρω που μου προτεινε.-Στειλτο με το ταχυδρομειο και αντικαταβολη- εγω, -δεν υπαρχει τετοιος τροπος αποστολης και εγω πρωτα πληρωνομαι και μετα στελνω-αυτος.Και μου στελνει τα στοιχεια του να του καταθεσω 61+19 τα μεταφορικα με western union.Ως γνωστο οι συναλλαγες με WS ουδεμια ασφαλεια και ευθυνη παρεχουν και αναλαμβανουν.Και απο τις 26 του μηνα που του απαντησα οτι τετοια συναλλαγη δεν κανω ας βρουμε αλλο τροπο επεσε σιγη ασυρματου.Και εμεινε εκει το θεμα.Εννοειται ουτε λογος για paypal -we don't have paypal in Turkey- η απαντηση του.Αν και γνωστος (τα V-CYMBALS κατασκευαζει) επωνυμος και με περγαμηνες εγω δεν μπορεσα να καταλαβω αν προσπαθησε να με δουλεψει η αν βαρεθηκε να ασχολειται μαζι μου για 80 ευρω.Ετσι ενημερωτικα.Βεβαια αν καποιος ειναι πελατης του και μπορεινα βοηθησει να συννενοηθει καλυτερα μαζι του εγω το πιατο ακομα το θελω.



