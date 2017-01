Την περίοδο 2000 έως 2002 δεν είχα πιστωτική κάρτα (άρα ούτε paypal).Αυτήν την περίοδο έκανα πάνω από 50 διεθνείς συναλλαγές και κυρίως υπερατλαντικές.Είχα πάει στην τράπεζα και άλλαξα δραχμές με δολάρια.Και δεν μιλάμε για ebay (που μέσω – έστω και του feedback- παρέχει κάποια εχέγγυα) .Μιλάμε για κάτι κουφά e-mail.Δεν θα ξεχάσω πότε , π.χ την αγορά του LP "the fish that saved pittsburgh" (monster to find by the way) , που το πήρα ύστερα από τηλεφωνική συνομιλία (νομιζω ήταν καπου στην Τζαμάικα) …..και ο Θεός ξέρει πώς συνεννοηθήκαμε.Μέσα σε έναν φάκελο λοιπόν έβαλα 60 δολάρια και τα έστειλα…..στο υπερπέραν.Μετά από κανένα μήνα, ο δίσκος ήταν On my doorway.ΠΟΤΕ ,,15 και πλέον χρόνια που κάνω συναλλαγές μέσω Internet δεν είχα το παραμικρό θέμα, να με κοροϊδέψει κάποιος, και ΠΑΝΤΑ έστελνα τα λεφτά μπροστά, (με εξαίρεση αγορές από Ελλάδα, όπου όλοι προτιμάμε την αντικαταβολή.-αγοραστές / πωλητές)Σίγουρα οι αγορές από απόσταση έχουν ένα ρίσκο, αλλά αν δεν σου αρέσει, πας στο κατάστημα (εγώ προσωπικά δεν πάω, γιατί αυτά που θέλω, δεν τα βρίσκω σε κατάστημα) .