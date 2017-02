Πανέμορφο κομμάτι που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους "μεγάλους" του είδους στα καλλίτερά τους.....Επαγγελματική παραγωγή, φωνάρα η Αλεξάνδρα, παικταράδες οι μουσικοί! Προσωπική γνώμη...., το καλύτερό απ'όσα upload σου έχω ακούσει εδώ στο Νόιζ! Γράψε όμως και "κάτι" ως προς τους μουσικούς, την ηχογράφηση και την σύνθεση.....

Eυχαριστω πολυ!Musicians:Trumpet: George AvramidisDrums: Pavlos PavlidisBass: Traianos AlbanoudisGuitar: Alex PapoulidisKeyboards: Tasos KorkovelosAlto Saxophone: James WyliePercussion: Eddie SpaapenProduced, Engineered and Mixed by Tasos KorkovelosMastered by Apostolos Siopis