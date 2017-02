Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211656.0

Δύο γνήσιες rock & blues μπάντες, οι Limpin Express​ & The Randen​ ανεβαίνουν στη σκηνή του ολοκαίνουριου AN Groundfloor - live stage (το αδελφάκι του AN club 'official') την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου!An groundfloor live stage (Σολωμού 13 - 15 Εξάρχεια)Doors open 21:30 - Starts 22:30Damage 5 €Οι Limpin Express μετά από ένα ντεμπούτο που κατάφερε να αποσπάσει (ευτυχώς) μόνο θετικές κριτικές, είναι ένα power trio που έχει σα βάση το blues και rock, πατώντας με το ένα πόδι στην παράδοση και με το άλλο στον σύγχρονο ήχο.Ίσως γι' αυτό τον λόγο ο Dirk Föhrs του Blues News τους αποκάλεσε στυλιστικά ως "post-Hendrix blues rock".Τον Γενάρη αυτού του έτους, ξαναμπαίνουν στα Unreal Studioz για να ηχογραφήσουν επόμενο album τους.Οι The Randen είναι ένα group που συνδέει το κλασσικό και το εναλλακτικό rock, κάνοντας χρήση όλων εκείνων των ξεχασμένων ήχων, μέσα από μια καινούρια προοπτική.Ο στόχος τους είναι να παίζουν δυναμικά sets, που αποτελούνται απο αυθεντική μουσική.Συνυπάρχουν απο το Μάιο του 2014, παίζοντας σε μια πληθώρα Αθηναικών μουσικών σκηνών και φεστιβάλ, κερδίζοντας έτσι το όνομα ενός αυθεντικού power trio.