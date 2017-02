Linkback: http://www.noiz.gr/index.php?topic=211681.0

Hello Earthlings!Έχω την κάρτα ήχου M-Audio Fast Track Ultra ( http://www.soundonsound.com/reviews/m-audio-fast-track-ultra ) η οποία αποτελείται απο 6 analog + 1 s/pdif inputs, όπου σύμφωνα με τον κατασκευαστή, το s/pdif input δίνει 2 έξτρα κανάλια (ψηφιακά φυσικά).Το ερώτημα είναι το εξής...θέλω να κάνω χρήση αυτών των 2 εξτρα εισόδων για να μπορέσω να συνδέσω μικρόφωνα κυρίως, έτσι ώστε να έχω συνολικά 8 inputs.Μετά από πολύ ψάξιμο στο internet για τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα χρειαστώ για να πετύχω το επιθυμητό αποτέλεσμα, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα (εδώ παρακαλώ σχολιάστε):1. Προενυσχήτης μικροφώνου με 2 analogue inputs (xlr) και s/pdif output, όπου η τιμή ξεπερνάει τα 250 ευρώ. Με αυτό το budget (και λίγα παραπάνω) παίρνω καινούργιο audio interface με περισσότερα inputs και καθαρίζω (π.χ Tascam US-16x8).2. Προενυσχήτης μικροφώνου με 2 analogue inputs (xlr) και digital converter (ADC) αν δεν έχει s/pdif output (ξεφέυγουμε απο το budget τελείως!!)3. "Behringer Ultramatch Pro SRC2496", (200 eur new, 120-130 eur used) που δείχνει να κάνει αυτό που χρειάζομαι (ή κάνω λάθος;). Επίσης, αν κάνω αυτή την επιλογή θα χρειαστώ και κάτι άλλο, όπως προενυσχητή, κονσόλα κλπ;Και κάτι τελευταίο. Το καλώδιο για s/pdif είναι σαν το rca αλλά μονό ή είναι κάτι συγκεκριμένο σαν το optical?Επίσης, αν κάποιος απο εσάς έχει κάνει κάτι παρόμοιο ας το αναφέρει μπας και βγάλω καμιά άκρη!Ευχαριστώ εκ των προτέρων!