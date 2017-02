Παράθεση

We're sorry-this item is unavailable .

Θα χρειαστείς σίγουραέναν κονβέρτορα (να μετατρέψει το ανολoγικό σήμα του μικροφώνου σε ψηφιακό) καιμια προενίσχυση για το μικρόφωνο.Για το πρώτο (αν δεν θες να μπεις σε περιττά έξοδα , δες αν έχεις κάποια άλλη συσκευή “οικιακή» με SPDIF Ι/Ο (π.χ. dvd player/recorder, mini disc, cd recorder κ.λ.π.) , αλλιώς θα χρειαστείς και κονβέρτορα,Άρα η σύνδεση θα είναι mic/ mic preamp/ in στον convertor/ spdif out από τον convertor/ spdif in στην maudio.(Θα πάρεις 2 κανάλια, left και right).Μια φθηνή λυση που τα έχει όλαedit:Τώρα το είδαΔες για used.