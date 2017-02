Γράφτηκα στην ΑΕΠΙ για να διεκδικήσω χρήματα από μια δισκογραφική την εποχή που το να είσαι ροκάς στην Ελλάδα κάποιοι θεωρούσαν ότι είναι συνώνυμο με το "μαλάκας". Σκάσαμε αγωγές πολλοί τότε στον ίδιο κύριο, (Σαύρα των Βασιλικών δρόμων, Βαβέλ 69, Δημ Παναγόπουλος, Υπόγεια Ρεύματα κλπ αν θυμάμαι καλά - τα HMIZ άλλαξαν εταιρία την επόμενη χρονιά)

Εσκασα 300 χιλιάρικα (δραχμές) στη δικηγόρο, αλλά guess what, τα οικονομικά αδικήματα μετά την έλευση κάποιων ετών παραγράφονται. ΚΙ έτσι ο τύπος τη σκαπούλαρε, ελέω και της ΑΕΠΙ που μάλλον με δούλευε κανονικά.

Από την ΑΕΠΙ είδα μονάχα φραγκοδίφραγκα ενώ ο τύπος από τη δισκογραφική το κομμάτι που του είχαμε διαθέσει (βάσει συμβολαίου) να διανείμει , το πούλαγε κανονικότατα μέσα σε δικές του συλλογές, premium περιοδικών κλπ χωρίς να μας αποδώσει ποτέ ούτε συνθετικά ούτε εκτελεστικά δικαιώματα.

Παίζει να είμαι από τους ελάχιστους που έσπασαν το συμβόλαιό τους με την ΑΕΠΙ before it was cool.



Ένα μεγάλο μπράβο στο Υπουργείο Πολιτισμό και στη Λυδία Κονιόρδου.



Οι φίλοι πάντως έγραψαν τότε αυτή την κομματάρα