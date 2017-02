Δεν είσαι ο μόνος.



Μιλώ ως μοντ τώρα: ΟΛΟΙ. Σταματήστε να πετάτε μπηχτές ο ένας στον άλλο. Σαρκασμό και μιζέρια έχουμε στη πολιτική, στη ζωή και γενικώς παντού. Ας μείνουν εκτός νοιζ σας παρακαλω!



Και εγώ μιλώ ως μοντ (είναι σαν την ηλικία, δεν έχει σημασία πόσο δείχνεις αλλά πόσο αισθάνεσαι).Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επικαλείται προσωπική ιστορία χωρίς να μπορεί να την αποδείξει. Είναι μία κοινή παρεξήγηση, στο νοιζ ειδικά.Αν κάποιος έχει δισκογραφία, έχει πληγεί (η κερδίσει) από τη σχέση του με την ΑΕΠΙ, τότε ας επικαλεστεί επωνύμως αυτά τα γεγονότα (καίτοι δεν αφορούν εμάς αλλά νομικούς).Αλλιώς, τι στο διάβολο λέμε; Ο άλλος (ο Ταμταμ) επικαλείται τον.. Ρασούλη για να κτίσει ένα κλίμα απόρριψης της ΑΕΠΙ, επειδή δεν εγκρίνει τις φήμες που έχει ακούσει για το θέμα (προσωπικά, δεν πιστεύω ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με δισκογραφία... αλλά, εδώ είμαστε), και κάπου ανάμεσα, μας ζητά να δικαιώσουμε την οικογένεια Κηλαηδόνη και ένας θεός ξέρει τι άλλο θα θυμηθεί μέχρι να ξημερώσει μέσα στο νου του.Δεν είναι προσωπικές μπηχτές, πρώτον διότι δεν είναι προσωπικές και δεύτερον διότι δεν είναι μπηχτές αλλά πολύ ξεκάθαρες ενστάσεις.It is not personal. It is business.